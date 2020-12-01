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Красноярских водителей начали штрафовать за скорость по дороге в аэропорт

Главная Общество
Красноярск
17:08 1 Декабря 2020
автомобиль, правила дорожного движения, скорость, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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По дороге в красноярский аэропорт установили инновационный комплекс замера скорости движения автомобилей. Система «СКАТ-РИФ» замеряет среднюю скорость прохождения отрезка пути транспортным средством. Она включает в себя два комплекса «СКАТ», один из которых установлен на 807-м километре автодороги Р-255 «Сибирь», а второй на 800-м километре по пути из Красноярска в Емельяново.

«Снижая скорость перед постом контроля, многие из водителей резко ее увеличивают после того, как проедут этот пост. Вроде бы и проехал с соблюдением правил, но только для того, чтобы не попасть в объектив, а не для собственной безопасности. Именно из-за таких водителей было признано целесообразным применять системы контроля, позволяющие контролировать соблюдение скоростного режима на протяженных участках автодорог с повышенной аварийностью», - рассказал Максим Иванов, директор компании «ЭМАН», которая и установила комплекс.

Принцип действия системы основан на измерении интервала времени, за которое транспортное средство прошло расстояние между комплексами. Если средняя скорость движения на участке автодороги Р-255 «Сибирь» с 807 по 800 километр превысит порог в 110 км/ч, то данные о нарушении автоматически передаются в ГИБДД для вынесения постановления об административном правонарушении. Также камеры контролируют нарушение разметки и другие пункты ПДД.

Отметим, что каждый из измерителей также локально мерит скорость в месте установки. И если скорость у нарушителя будет большая, то он может получить сразу три штрафа за превышение.

Установленная система будет работать на участке автодороги Р-255 «Сибирь» до конца февраля 2021 года.

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