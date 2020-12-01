Красноярцы напишут «Е-диктант»

Красноярцы напишут первый Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-диктант». Участвовать в акции до 19 декабря включительно могут все желающие, сообщает министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края.

Для этого до 13 декабря необходимо зарегистрироваться на сайте www.energydict.ru. Тестирование будет состоять из несколько этапов. В первом задании будет 50 вопросов, для перехода во второй тур нужно правильно ответить хотя бы на половину. 19 декабря состоится вторая часть испытаний, подробности которой организаторы не разглашают.

«По итогам второго этапа должно определиться 48 участников, занявших первые шесть позиций общего рейтингового списка в каждом федеральном округе РФ.

Инициатором акции выступила государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ», - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Цель тестирования – проверит знания россиян о способах энергосбережения, а еще повысить грамотность в вопросах культуры потребления энергоресурсов и их рационального использования.