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Подразделения ГИБДД Красноярского края получили 98 патрульных машин

Главная Общество
Красноярск
08:48 1 Декабря 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Автопарк подразделений ГИБДД Красноярского края пополнился 98 патрульными машинами. Подразделения Госавтоинспекции получили 77 автомобилей марки «Шкода Октавиа». Они оснащены камерами для съемок снаружи и внутри автомобиля, радиостанциями, громкоговорителями, укомплектованы спасательным изометрическим покрывалом, медицинскими носилками и аппаратом для искусственного дыхания.
Скоро в подразделения поступит 21 автомобиль «УАЗ Патриот» - машины оснащают необходимыми для работы устройствами.

«До конца года они пополнят автопарк ГИБДД в сельских территориях края, где при несении службы особенно актуальна повышенная проходимость транспорта», - отметили в пресс-службе краевой дорожной полиции.

Добавим, что автомобили куплены на средства федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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