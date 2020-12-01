Подразделения ГИБДД Красноярского края получили 98 патрульных машин

Автопарк подразделений ГИБДД Красноярского края пополнился 98 патрульными машинами. Подразделения Госавтоинспекции получили 77 автомобилей марки «Шкода Октавиа». Они оснащены камерами для съемок снаружи и внутри автомобиля, радиостанциями, громкоговорителями, укомплектованы спасательным изометрическим покрывалом, медицинскими носилками и аппаратом для искусственного дыхания.

Скоро в подразделения поступит 21 автомобиль «УАЗ Патриот» - машины оснащают необходимыми для работы устройствами.

«До конца года они пополнят автопарк ГИБДД в сельских территориях края, где при несении службы особенно актуальна повышенная проходимость транспорта», - отметили в пресс-службе краевой дорожной полиции.

Добавим, что автомобили куплены на средства федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».