Творческий конкурс «Приемная семья – теплый дом» прошел в Красноярском крае в онлайн-формате

В 18-й раз подряд конкурс открыла директор Краевого центра развития семейных форм воспитания, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ольга Абросимова.

В ходе видеоконференции были представлены лучшие конкурсные работы, прозвучали поздравления с Днем матери, к которому по традиции приурочен конкурс, от почетных гостей и организаторов конкурса.

Видеообращение в адрес участников и организаторов конкурса направил председатель Законодательного собрания Красноярского края, руководитель фракции "Единая Россия" Дмитрий Свиридов.

В своем сообщении спикер поприветствовал директора центра Ольгу Абросимову и всех участников, а также поблагодарил семьи за их благородный труд.

– Особые слова признательности и уважения сегодня хочется сказать тем, кто нашел в себе силы подарить чувство защищенности и любви детям, лишенным родительской заботы. Горжусь, что в Красноярском крае семей, воспитывающих приемных детей, с каждым годом становится все больше.

С учетом пандемии сегодняшнее мероприятие, объединяющее семьи со всего Красноярского края, проходит онлайн. Но я уверен, что новый формат не сможет помешать состояться традиционной встрече, – подчеркнул Свиридов.

Добрые слова в адрес участников и организаторов ежегодного конкурса прозвучали также от начальника отдела по взаимодействию с муниципальными органами опеки и попечительства, усыновлению министерства образования Красноярского края Галины Долгих.

Участниками фестивального дня конкурса стали 11 семей, набравших максимальное количество баллов, суммарно, по трем конкурсным испытаниям: семейная визитка «Семья - основа основ», творческий номер, семейная поделка на заданную тематику.

В финал прошли семьи из Ачинска, Бородино, Лесосибирска, Назарово, а также из Абанского, Ирбейского, Рыбинского, Тасеевского и Шарыповского районов края.

Победители определены номинациям, за победу в которых семьи получили дипломы.

Победу в номинации «Самая артистичная семья» одержала семья Филатовых, (Шарыповский район), «Самой танцевальной семьей» стали Кузнецовы из Назарова, номинацией «На все руки мастера» отмечена семья Ковальских из Ачинска.

Победу в номинации «Самая талантливая семья» одержала семья Дроздовых (г. Назарово), номинации «Самая креативная семья» удостоена семья Кучиных из Лесосибирска, награду за «Самое лиричное исполнение» получили семья Перепечко (Назарово), а за «Самое эмоциональное исполнение» - семья Лещук из Рыбинского района.

Номинацией «Юные таланты» отмечена семья Пашкевич из Абанского района, победу номинации «Лучший исполнитель» одержала семья Лобан (г. Бородино), в номинации «Лучшая презентация семьи» победила семья Юршевич из Ирбейского района, а семья Козловских из Тасеевского района заслуженно одержали победу в номинации «Самая музыкальная семья».

Кроме того, семьи стали участниками поддерживающего вебинара "Связующая нить", который провела в практической части программы семейный психолог Краевого центра развития семейных форм воспитания Елена Ермошенко.

Вебинар был нацелен на развитие детско-родительских отношений, профилактику эмоционального выгорания и на укрепление семей.

Как отметила Ольга Абросимова, все труды Центра развития семейных форм воспитания, который работает в Красноярском крае с 2002 года, не напрасны. За эти годы свыше 11000 детей, оставшихся без попечения родителей, совместными усилиями были устроены в семьи.

- Семей, воспитывающих приемных детей, в Красноярском крае с каждым годом становится все больше. Если в 2002 году приемные дети воспитывались всего в 4 семьях, то сегодня в Красноярском крае более 2000 приемных семей. Все эти семьи проживают в разных районах протяженного региона, и каждое подобное событие – редкий повод для участников познакомиться и подружиться, - пояснила Ольга Борисовна.

За всю историю конкурса «Приемная семья – теплый дом» его участниками стали более 1500 человек.

Запись онлайн-события, а также конкурсные видео- и фотоматериалы размещены на официальном сайте конкурса www.opeka24.ru и в официальных сообществах Краевого центра развития семейных форм воспитания в социальных сетях.

На площадке сообщества «Одноклассники.ру» организовано голосование за номинацию «Зрительская симпатия».

Краевой слет приемных семей ежегодно проводит КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» при поддержке министерства образования Красноярского края и федерального партийного проекта «Крепкая семья».

Событие направлено на повышение авторитета семьи в обществе, распространение положительного опыта семейных отношений в замещающей семье, укрепление традиций совместного творчества детей и родителей.

Фото: «Единая Россия»

По материалам «Единой России»