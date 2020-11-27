В 2020 году приютах остались только 38 агрессивных собак

Городская администрация отчиталась о работе по отлову собак за 2020 год. Подрядчики отловили и стерилизовали 2 136 собак. Только 38 из них оказались агрессивными и остались жить в приютах, остальных выпустили обратно на улицы города. В среднем каждую неделю подрядные организации по заявкам жителей в службу 005 отлавливают по 100 собак. Животных осматривают, стерилизуют и чипируют (биркуют). Отпускают собак на волю согласно требованиям законодательства.

«На сегодняшний день отловом в городе занимаются 5 организаций. А ведь еще в начале этого года единственной организацией, которая была готова исполнить все требования изменившегося законодательства, стала организация «Бездомный пес». Ведь при отлове и дальнейшей работе с каждой собакой сейчас нужно соблюсти множество правил: проявлять гуманность, обеспечивать бережную перевозку, ветеринарное обслуживание, вести фото- и видеофиксацию, оформлять документы, отчеты и так далее», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ближайшие дни мэрия объявит первые торги по поиску подрядчика, который будет отлавливать бродячих собак в 2021 году. Начальная цена контракта – 3, 2 млн рублей.