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«Голь на выдумки хитра»: житель краевого центра прятал наркотики в мандаринах

Главная Общество
Красноярск
15:25 27 Ноября 2020
в красноярске, красноярск, наркотики, полиция, задержание, арест
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне на острове Татышев стражи порядка задержали очередного закладчика. Сотрудники патрульно-постовой службы, патрулировав территорию острова, увидели молодого человека с пакетом в руках, который заметно занервничал при виде людей в форме и выбросил пакет. Полицейские задержали 30-летнего ранее несудимого мужчину и при досмотре пакета обнаружили 41 мандарин с визуальными повреждениями. Задержанный признался, что в мандаринах спрятаны синтетические наркотики, которые он пытался распространить через «закладки». Злоумышленник указал 19 мест, где уже успел заложить необычные «фрукты».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.  

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