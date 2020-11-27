«Голь на выдумки хитра»: житель краевого центра прятал наркотики в мандаринах

Накануне на острове Татышев стражи порядка задержали очередного закладчика. Сотрудники патрульно-постовой службы, патрулировав территорию острова, увидели молодого человека с пакетом в руках, который заметно занервничал при виде людей в форме и выбросил пакет. Полицейские задержали 30-летнего ранее несудимого мужчину и при досмотре пакета обнаружили 41 мандарин с визуальными повреждениями. Задержанный признался, что в мандаринах спрятаны синтетические наркотики, которые он пытался распространить через «закладки». Злоумышленник указал 19 мест, где уже успел заложить необычные «фрукты».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по 228 статье УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств». Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.