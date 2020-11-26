В краевом центре начали рассматривать громкое дело Кости Канского

Накануне в Красноярске начался судебный процесс с участием коллеги присяжных в отношении криминального авторитета Константина Найбауэра, более известного как Костя Канский.

Дело рассматривается в краевом суде. Сторона обвинения, в лице прокурора края Романа Тютюника, считает, что подсудимый с 1997 года имеет статус «вора в законе», что по обновленному законодательству является уголовным преступлением. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

«Обвиняемый имел статус так называемого «вора в законе» и занимал высшее положение в преступной иерархии. В связи с этим лица уголовно-преступной среды, имеющие более низкий криминальный статус, согласно существующим негласным нормам и правилам обязаны были подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. При этом он пользовался у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом. Злоумышленник имел сферу влияния в Красноярском крае и Республике Тыва», - сообщили в краевой прокуратуре.

Следующее заседание по громкому уголовному делу назначено на 2 декабря.

Фото: пресс-служба Красноярского краевого суда