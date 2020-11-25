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Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов

Главная Общество
Красноярск
08:56 25 Ноября 2020
ремонт, благоустройство, город, работа
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65 000 м2 асфальтового и газонного покрытия восстановил «КрасКом» с начала этого года. Из них 70 процентов работ выполнил специализированный участок «КрасКома», и только 30 — подрядная дорожная организация.

Рабочие спецучастка «КрасКома» восстанавливают только газоны и гравийные проезды. В этом году они выполнили планировку и посеяли траву в 254 дворах, благоустройство которых было нарушено в 2019/2020 годах во время устранения дефектов на сетях холодного водоснабжения и водоотведения.

У подрядчика более сложный фронт работы: укладка брусчатки на пешеходных дорожках, асфальтирование проезжей части, ремонт малых архитектурных форм на детских площадках.  Несмотря на то, что этой весной погодные условия позволили начать укладку асфальта раньше обычного, подрядчики вернули прежний вид всего 113 общественным пространствам после земработ «КрасКома». 

После ремонта тепловых сетей в этом году навели порядок на 128 территориях. Общий объем финансирования работ по восстановлению нарушенного благоустройства после ликвидации утечек на сетях «КрасКома» превысил 40 млн. рублей. 

Главная особенность сезона благоустройства-2020 — весенне-летний дефицит дорожных рабочих и механизаторов

— Нехватка рабочей силы этой весной возникла в связи с закрытием границ из-за коронавируса и невозможностью привлечь дорожных рабочих из стран ближнего зарубежья на сезонные работы, — отмечает генеральный директор компании «КрасКом» Олег Гончеров. — Это объективный фактор, с которым столкнулся не только Красноярск. Форс-мажорный год требовал от нас экстренных решений. Например, таких как, отмена летних плановых остановок водозаборных сооружений или восстановление асфальтового покрытия в середине ноября для обеспечения безопасности пешеходов и водителей.  Сейчас совместно с администрациями районов формируем графики благоустроительных работ на 2021 год. В приоритете будут адреса, на которых «КрасКом» устранял аварии в прошлом году. Приглашаю принять участие в этой работе председателей Советов многоквартирных домов.  Свои предложения вы можете направлять лично мне через сайт «КрасКома», заполнив форму «Напиши письмо генеральному директору». Буду признателен красноярцам за обратную связь.

Напомним, что по правилам, действующим в Красноярске, каждое предприятие, прежде чем приступить к любым земляным работам предварительно обязано получить в Управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства разрешение (ордер) на проведение таких работ. Одним из условий выдачи ордера является гарантия полного возврата территории ее первоначального вида.

Фото: «КрасКом»
По материалам «КрасКома»

В статье упоминаются:
Организации: ООО «КрасКом»
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