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В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков

Главная Общество
Красноярск
10:15 24 Ноября 2020
в красноярске, полиция, наркотики, задержание, арест
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Полицейские краевого центра пресекли оборот наркотиков в особо крупном размере.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка задержали ранее судимого мужчину, который собирался продавать синтетические и растительные наркотики в Красноярске путем закладок. У подозреваемого изъяли 42 свертка с веществами, также еще 3 было найдено в автомобиле задержанного.

В ходе дальнейших обысков полицейские нашли в отсеке для мусора дома, где живет злоумышленник, еще большое количество свертков с запрещенными веществами. Общий вес изъятого составил около 15 килограмм.

В отношении 35-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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