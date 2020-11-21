В Красноярском крае главу сельсовета подозревают в превышении полномочий

В Сухобузимском межрайонном отделе Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении главы Атаманского сельсовета. Муниципального руководителя подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в октябре прошлого года он заключил договор с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по установке дорожных знаков на пешеходных переходах в селе Атаманово. Согласно документу, работы должны были быть выполнены до 22 октября текущего года. Однако, они были сделаны не в полном объеме, но глава сельского поселения подписал акты приема и предприниматель получил деньги в размере 270 тысяч рублей.

На предпринимателя ранее также было заведено уголовное дело, но по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

Сейчас проводятся все следственные действия, выясняются детали и обстоятельства совершенных преступлений.