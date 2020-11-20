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Экс-глава красноярского отделения Пенсионного фонда останется под стражей до января

Главная Общество
Красноярск
11:19 20 Ноября 2020
в красноярске, чиновники, коррупция, арест, суд, сизо, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В суде Железнодорожного района Красноярска прошло заседание по вопросу изменения меры пресечения бывшему главе красноярского отделения ПФР Денису Майбороде.

Суд постановил оставить подозреваемого в СИЗО еще на 2 месяца, до 19 января 2021 года. Таким образом, Майборода проведет под арестом календарный год.

Напомним, экс-главу регионального отделения Пенсионного фонда задержали в начале 2020 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». 

По версии следователей, управленец получил через посредника 13 миллионов рублей «за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытых торгах». Через аукцион приобреталось здание для размещения отделения фонда в Ленинском районе краевого центра по максимальной цене контракта – это 130 млн рублей. Арбитражный суд позднее признал сделку незаконной. Экспертиза установила, что реальная стоимость объекта примерно в 2,5 раза меньше.

Несколько раз суд продлял меру пресечения в виде заключения под стражу. Предыдущий раз решение было принято в августе.  

 

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