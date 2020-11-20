Экс-глава красноярского отделения Пенсионного фонда останется под стражей до января

В суде Железнодорожного района Красноярска прошло заседание по вопросу изменения меры пресечения бывшему главе красноярского отделения ПФР Денису Майбороде.

Суд постановил оставить подозреваемого в СИЗО еще на 2 месяца, до 19 января 2021 года. Таким образом, Майборода проведет под арестом календарный год.

Напомним, экс-главу регионального отделения Пенсионного фонда задержали в начале 2020 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По версии следователей, управленец получил через посредника 13 миллионов рублей «за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытых торгах». Через аукцион приобреталось здание для размещения отделения фонда в Ленинском районе краевого центра по максимальной цене контракта – это 130 млн рублей. Арбитражный суд позднее признал сделку незаконной. Экспертиза установила, что реальная стоимость объекта примерно в 2,5 раза меньше.

Несколько раз суд продлял меру пресечения в виде заключения под стражу. Предыдущий раз решение было принято в августе.