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Главе краевого отделения Пенсионного фонда продлили арест до ноября

Главная Происшествия
Красноярск
16:40 19 Августа 2020
арест, пенсионеры, суд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Судья Железнодорожного района Красноярска в очередной раз продлил арест главе отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денису Майбороде. Управляющий ПФР останется под стражей до 19 ноября 2020 года, рассказали журналистам в пресс-службе краевого суда.

Напомним, чиновника задержали в январе 2020 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, управляющему через посредника передали 13 млн рублей «за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытых торгах». Через аукцион приобреталось здание для размещения отделения фонда в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта – это 130 млн рублей. Арбитражный суд позднее признал сделку незаконной. Экспертиза установила, что реальная стоимость объекта примерно в 2,5 раза меньше.

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