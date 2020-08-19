Главе краевого отделения Пенсионного фонда продлили арест до ноября

Судья Железнодорожного района Красноярска в очередной раз продлил арест главе отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Денису Майбороде. Управляющий ПФР останется под стражей до 19 ноября 2020 года, рассказали журналистам в пресс-службе краевого суда.

Напомним, чиновника задержали в январе 2020 года. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, управляющему через посредника передали 13 млн рублей «за обеспечение победы коммерческой фирмы в открытых торгах». Через аукцион приобреталось здание для размещения отделения фонда в Ленинском районе Красноярска по максимальной цене контракта – это 130 млн рублей. Арбитражный суд позднее признал сделку незаконной. Экспертиза установила, что реальная стоимость объекта примерно в 2,5 раза меньше.