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В Железнодорожном районе вандалы испортили фотографии ветеранов

Главная Общество
Красноярск
10:05 20 Ноября 2020
в красноярске, вандализм, память, ветераны, общество, наказание
Автор: Sibnovosti.ru
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В парке имени Ю.А. Гагарина неизвестные исписали баллончиком фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, размещенных на Аллее победителей.

Об очередном акте вандализма рассказали в официальном паблике администрации Железнодорожного района во «ВКонтакте».

Все надписи оперативно были убраны и фотографии приведены в порядок.

В Железнодорожном районе вандалы испортили фотографии ветеранов

«Уважаемые жители и подписчики! Если заметите какое-либо хулиганство, не оставайтесь равнодушными. Сообщайте об этом в полицию или администрацию района по телефону 221-72-08. Подобное является нарушением правил благоустройства, а значит, виновный будет привлечён к административной ответственности», - говорится в сообщении администрации.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru рассказывали о порче фасада исторического здания в центре Красноярска.

Фото: vk.com/jd_krsk 

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