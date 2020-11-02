В Центральном районе зафиксирован очередной акт вандализма

В краевом центре в очередной раз зафиксирован акт вандализма. Поздним вечером субботы, 31 октября, мужчина расписал маркером стену здания по адресу Мира, 67. В администрации города отметили, что это здание является памятником архитектуры и оно было построено в позапрошлом веке – 1858 году.

Поступок попал на камеры видеонаблюдения и сейчас с материалами работают полицейские, в настоящее время устанавливается личность злоумышленника. В случае если его поступок будет трактован как административное правонарушение, то ему грозит штраф до 4 000 рублей.

Кроме того, в мэрии отметили, что подобные надписи ранее встречались на объектах культурного наследия. В администрации призвали вандала явиться с повинной в отдел полиции.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf