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Руководитель администрации Центрального района снова выйдет в прямой эфир в «Инстаграме»

Главная Общество
Красноярск
11:23 20 Ноября 2020
в красноярске, центр, вопросы, технологии, власть, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский и исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Константин Михайлов проведут прямой эфир с красноярцами в «Инстаграме». Он будет посвящен жилищно-коммунальному хозяйству, взаимодействию с УК и ТСЖ, благоустройству дворов.

Пользователей просят оставлять свои вопросы и предложения в комментариях. Кроме того, во время сегодняшнего прямого эфира чиновники ответят на вопросы жителей, которые они задавали в соцсетях ранее.

Присоединиться к прямому эфиру можно по ссылке instagram.com/krs_raion_c.

Напомним, что ранее красноярцы через «Инстаграм» попросили обустроить новый пешеходный переход на ул.Республики и администрация района их услышала – работу обещают завершить до 30 ноября. Также благодаря соцсетям отремонтировали ямы во дворе дома ул. Конституции.

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