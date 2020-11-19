Глава Тувы Шолбан Кара-Оол просит сдвинуть границы Красноярского края и Иркутской области

Часть земель Красноярского края и Иркутской области должны быть переданы Туве. Вопрос внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости поднял глава республики Шолбан Кара-Оол на заседании с полпредом президента по Сибири Сергеем Меняйло и руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Судя по всему, планы очень реальные: между Тувой и Росреестром подписана «дорожная карта» по реализации этого проекта, сообщил Шолбан Кара-Оол. По словам главы республики, часть земель исторически принадлежала тувинцам.

«Не мог не сказать о существовании неясностей между Тувой и соседями. По крайней мере, с двумя смежными территориями – Иркутской областью и Красноярским краем – у нас есть спорные участки на границе. Они касаются незаселенных земель, в основном минеральных источников в горах, которыми тувинцы с древности пользовались как целебными. В постсоветское время они почему-то отошли к соседям», - сообщил Шолбан Кара-Оол.

Глава региона признает, что вопрос требует «всесторонней проработки и справедливого разрешения». Рассматривать его будут на федеральном уровне.





