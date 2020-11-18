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Комиссия регионального минздрава проверила больницу в Канске

Главная Общество
Красноярск
13:13 18 Ноября 2020
канск, здравоохранение, в красноярском крае, больница, вирус, минздрав, эпидемия, электричество, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Комиссия регионального министерства здравоохранения проверила ранее поступившую информацию об отключении электроэнергии в Межрайонной больнице Канска и из-за чего были отключены аппараты искусственной вентиляции легких. Об этих фактах заявляла дочь умершего пациента – супруга бывшего мэра Канска Надежды Качан.

Специалисты ведомства, совместно с местными энергетиками проверили проверку и не нашли подтверждающих фактов о случившемся происшествии.

«Сведения о прекращении подачи электроэнергии 31 октября не соответствуют действительности», – сообщили в ведомстве

Тем не менее, 2 ноября отключение электроэнергии в Канске было зафиксировано, которое никак не повлияло на работу больницы и жизнеобеспечение пациентов. Была включена резервная дизель-генераторная установка и аварийные источники энергии на аппаратах ИВЛ.   

«В настоящее время на случай возникновения чрезвычайной ситуации с нарушением подачи электроэнергии в КГБУЗ Канская МРБ дополнительно установлен передвижной источник электроэнергии мощностью 100 КВт. Также был выполнен второй ввод энергоснабжения», - добавили в министерстве.  

Фото: kraszdrav.ru

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