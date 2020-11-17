17 ноября
Красноярск
погода -6 °C
76.25
 
€ 90.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев спросят о культурной жизни

Главная Общество
Красноярск
18:12 17 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, культура, мнение, жители, опрос, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

На сайте «Активный гражданин» стартовал опрос о культурной жизни региона, а также голосование на эту тематику. Аналитиков интересуют, занимаются ли горожане культурным туризмом, нужны ли кинозалы в поселках и малых городах края. Также красноярцев просят оценить замену спектаклей онлайн-трансляциями и выбрать театр, фасад которого нравится больше всего. Еще исследователей интересует, какие спектакли предпочитают участники опроса.

«Для участия в опросах необходимо авторизоваться на платформе с помощью учетной записи портала госуслуг, а затем в разделе «Голосования» выбрать город или район, в котором вы проживаете», - пояснили в пресс-службе министерства цифрового развития Красноярского края.

Добавим, что опрос и голосование на платформе «Активный гражданин» завершатся 31 декабря.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске откроют вторую лабораторию для тестирования на COVID-19

В Минусинске откроют вторую лабораторию для тестирования на COVID-19

17 Ноября 2020 г.
Деньги на это выделит меценат Хазрет Совмен
Новости Красноярска: В Красноярске назначены дополнительные беспересадочные электрички

В Красноярске назначены дополнительные беспересадочные электрички

17 Ноября 2020 г.
Пассажирам не придется пересаживаться на железнодорожном вокзале
Новости Красноярска: В октябре в Красноярске случилось 8 ДТП с участием детей-пешеходов

В октябре в Красноярске случилось 8 ДТП с участием детей-пешеходов

17 Ноября 2020 г.
Об этом рассказали в ГИБДД краевого центра
Новости Красноярска: В краевом центре продолжают сносить павильоны

В краевом центре продолжают сносить павильоны

17 Ноября 2020 г.
На этот раз демонтаж произошел в Кировском районе
Новости Красноярска: Полицейские спасли людей из горящего дома на Базайской

Полицейские спасли людей из горящего дома на Базайской

17 Ноября 2020 г.
Наряд ППС проявил мужество и героизм в экстренной ситуации
Новости Красноярска: Костю Канского будут судить с участием присяжных

Костю Канского будут судить с участием присяжных

17 Ноября 2020 г.
Об этом рассказали в пресс-службе краевого суда
Новости компаний
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

14 Ноября 2020 г.
Финансовый документ поступил в горсовет
Новости Красноярска: В Красноярском крае 329 новых случаев заражения коронавирусом

В Красноярском крае 329 новых случаев заражения коронавирусом

17 Ноября 2020 г.
За сутки умерло еще 20 человек
Новости Красноярска: Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

14 Ноября 2020 г.
Ущерб оценен в 60 тыс. рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru