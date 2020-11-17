Красноярцев спросят о культурной жизни

На сайте «Активный гражданин» стартовал опрос о культурной жизни региона, а также голосование на эту тематику. Аналитиков интересуют, занимаются ли горожане культурным туризмом, нужны ли кинозалы в поселках и малых городах края. Также красноярцев просят оценить замену спектаклей онлайн-трансляциями и выбрать театр, фасад которого нравится больше всего. Еще исследователей интересует, какие спектакли предпочитают участники опроса.

«Для участия в опросах необходимо авторизоваться на платформе с помощью учетной записи портала госуслуг, а затем в разделе «Голосования» выбрать город или район, в котором вы проживаете», - пояснили в пресс-службе министерства цифрового развития Красноярского края.

Добавим, что опрос и голосование на платформе «Активный гражданин» завершатся 31 декабря.