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В Красноярске назначены дополнительные беспересадочные электрички

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Красноярск
14:41 17 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, красноярск, ржд, поезда
Автор: Sibnovosti.ru
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Дополнительные беспересадочные электрички начали курсировать в Красноярске. Теперь по будням пассажиры смогут уехать поездом Бугач – Красноярск – Камарчага. Отправление со станции Бугач в 8:30, прибытие на станцию Красноярск в 8:43.

Еще один «сквозной» поезд будет курсировать по маршруту Базаиха – Красноярск – Чернореченская по понедельникам и четвергам. Отправление со станции Базаиха в 9:20, прибытие на станцию Красноярск в 9:57.

Маршрут ежедневного электропоезда Иланская – Уяр – Красноярск теперь продлен до станции Бугач. Отправление со станции Иланская в 14:52, прибытие на станцию Красноярск в 19:47. В пресс-службе Красноярской железной дороги отметили, что эта электричка не выйдет на маршруты 26 ноября, 1 и 3 декабря по техническим причинам.

Фото: РЖД

 

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