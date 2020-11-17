В Красноярске назначены дополнительные беспересадочные электрички

Дополнительные беспересадочные электрички начали курсировать в Красноярске. Теперь по будням пассажиры смогут уехать поездом Бугач – Красноярск – Камарчага. Отправление со станции Бугач в 8:30, прибытие на станцию Красноярск в 8:43.

Еще один «сквозной» поезд будет курсировать по маршруту Базаиха – Красноярск – Чернореченская по понедельникам и четвергам. Отправление со станции Базаиха в 9:20, прибытие на станцию Красноярск в 9:57.

Маршрут ежедневного электропоезда Иланская – Уяр – Красноярск теперь продлен до станции Бугач. Отправление со станции Иланская в 14:52, прибытие на станцию Красноярск в 19:47. В пресс-службе Красноярской железной дороги отметили, что эта электричка не выйдет на маршруты 26 ноября, 1 и 3 декабря по техническим причинам.

Фото: РЖД