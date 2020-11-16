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Дымку над Красноярском объяснили высокой влажностью

Главная Общество
Красноярск
16:30 16 Ноября 2020
в красноярском крае, в красноярске, экологи, экология, загрязнение, правительство, общество, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Дымка, которая заволокла Красноярск на минувших выходных, обусловлена высокой влажностью. Об этом сообщили в региональном Минэкологии. Красноярцы атаковали инспекторов звонками о загрязнении воздуха. В ведомстве признают, что ряд показателей был превышен.

Так, датчики общественных организаций зафиксировали превышение по диоксиду азота до 2,3 ПДК в нескольких районах города, а также по мелкодисперсной пыли до 2 ПДК.

«Все выходные оперативная группа министерства работала во всех районах города. Инспекторы и передвижная эколаборатория оперативно реагировали на все сообщения красноярцев. По информации специалистов Среднесибирского УГМС, в городе наблюдается метеорологическое явление, обусловленное высокой влажностью. Создавшиеся инверсионные условия послужили тому, что загрязняющие частицы скопились в приземном слое атмосферы», - пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Синоптики прогнозируют, что дымка может повториться во вторник, 17 ноября. В среду, 18 ноября, ожидается усиление ветра и вредные вещества рассеются.

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