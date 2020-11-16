16 ноября
Красноярск
погода -8 °C
77.33
 
€ 91.32
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Богучанской ГЭС проведено обследование турбинного водовода

Главная Общество
Красноярск
15:41 16 Ноября 2020
работа, гэс, энергетика, оборудование
версия для печати Ico_print

В ходе планового капитального ремонта гидроагрегата №5 Богучанской ГЭС проведена оценка целостности и состояния стальной облицовки турбинного напорного водовода, расположенного в станционной части бетонной гравитационной плотины. Специалисты провели визуальное и инструментальное обследование облицовки и сварных швов, зоны контакта между стальной облицовкой и железобетонной оболочкой. Все элементы конструкции находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к дальнейшей работе.

В бетонной плотине Богучанской ГЭС (в секциях № 11-19) расположены напорные водоводы диаметром 10 м для подачи воды к турбинам ГЭС, создающие напор 65,5 м. В верхней части водовода находятся водоприёмники с затворами и сороудерживающими решётками, в нижней части водовод переходит в спиральную камеру гидроагрегата.

Для обследования водовода гидроагрегата использован специальный механизм – платформа для подъема груза, которая при помощи лебедок перемещается внутри водовода. При использовании механизма строго соблюдались требования техники безопасности: предварительно проведена проверка эксплуатационной документации, исправности и комплектности оборудования, со всеми участниками работы проведен инструктаж о мерах безопасности. Перемещаясь вдоль водовода между отметками 130 (спиральная камера ГА) и 165 (верхнее колено водовода), специалисты выявляли и фиксировали видимые дефекты и повреждения, провели контрольные обмеры, подготовили описания и зарисовки. Было проведено фотографирование участков внутренней поверхности водоводов.

На стадии комплексного инструментального обследования проведено исследование сварных швов методами ультразвуковой и цветной дефектоскопии (при помощи красящих веществ, обладающих повышенной проникающей способностью), а также магнитный контроль для выявления трещин, пор и других дефектов. Для оценки коррозионного износа и соответствия состояния металла проектным требованиям проведена толщинометрия листов обшивки. Полученная в ходе обследования информация будет использована в при эксплуатации Богучанской ГЭС, в случае необходимости полученные данные позволят скорректировать сроки и объемы ремонтных работ.

Капитальный ремонт ГА №5 рассчитан на 120 суток. До начала основных работ на ГА №5 были проведены измерения вибрации лобовых частей обмотки статора, инструментальное обследование аварийно-ремонтных затворов и пазовых конструкций, гидравлические испытания масло-насосной установки. В ходе капитального ремонта специалисты при помощи двух мостовых кранов машинного зала приподнимали для обследования самую тяжелую часть агрегата - ротор весом 960 тонн. Проведено обследование всех элементов конструкции гидроагрегата и ремонт в соответствии с техническим заданием и дефектной ведомостью.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дымку над Красноярском объяснили высокой влажностью

Дымку над Красноярском объяснили высокой влажностью

16 Ноября 2020 г.
Вредные выбросы тоже были превышены
Новости Красноярска: Первый чартерный рейс улетел из Красноярска в Танзанию

Первый чартерный рейс улетел из Красноярска в Танзанию

16 Ноября 2020 г.
Полеты стоят в расписании раз в десять дней
Новости Красноярска: Бывшего министра лесного хозяйства оставили под стражей до 25 декабря

Бывшего министра лесного хозяйства оставили под стражей до 25 декабря

16 Ноября 2020 г.
Такое решение принял суд Железнодорожного района
Новости Красноярска: Юрий Швыткин примет участие в работе над созданием памятного места в честь медицинских работников

Юрий Швыткин примет участие в работе над созданием памятного места в честь медицинских работников

16 Ноября 2020 г.
Уже определено место, где будет расположен сквер
Новости Красноярска: В Красноярском крае собрали 13,5 тонны семян хвойных растений

В Красноярском крае собрали 13,5 тонны семян хвойных растений

16 Ноября 2020 г.
7,7 тонны из них – семена кедра
Новости Красноярска: На прошлой неделе пожарные и спасатели сделали 1 015 выездов

На прошлой неделе пожарные и спасатели сделали 1 015 выездов

16 Ноября 2020 г.
Было спасено 7 человек
Новости компаний
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На Енисейском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей

На Енисейском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей

16 Ноября 2020 г.
Водитель одного из них госпитализирован
Новости Красноярска: Социологи измерят уровень коррупции в Красноярском крае

Социологи измерят уровень коррупции в Красноярском крае

16 Ноября 2020 г.
Аналитики проведут опрос тысячи предпринимателей
Новости Красноярска: В Красноярске приступают к монтажу новогодних елок

В Красноярске приступают к монтажу новогодних елок

16 Ноября 2020 г.
Уже на этой неделе в крупных городских скверах появятся символы Нового года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru