На Богучанской ГЭС проведено обследование турбинного водовода

В ходе планового капитального ремонта гидроагрегата №5 Богучанской ГЭС проведена оценка целостности и состояния стальной облицовки турбинного напорного водовода, расположенного в станционной части бетонной гравитационной плотины. Специалисты провели визуальное и инструментальное обследование облицовки и сварных швов, зоны контакта между стальной облицовкой и железобетонной оболочкой. Все элементы конструкции находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к дальнейшей работе.

В бетонной плотине Богучанской ГЭС (в секциях № 11-19) расположены напорные водоводы диаметром 10 м для подачи воды к турбинам ГЭС, создающие напор 65,5 м. В верхней части водовода находятся водоприёмники с затворами и сороудерживающими решётками, в нижней части водовод переходит в спиральную камеру гидроагрегата.

Для обследования водовода гидроагрегата использован специальный механизм – платформа для подъема груза, которая при помощи лебедок перемещается внутри водовода. При использовании механизма строго соблюдались требования техники безопасности: предварительно проведена проверка эксплуатационной документации, исправности и комплектности оборудования, со всеми участниками работы проведен инструктаж о мерах безопасности. Перемещаясь вдоль водовода между отметками 130 (спиральная камера ГА) и 165 (верхнее колено водовода), специалисты выявляли и фиксировали видимые дефекты и повреждения, провели контрольные обмеры, подготовили описания и зарисовки. Было проведено фотографирование участков внутренней поверхности водоводов.

На стадии комплексного инструментального обследования проведено исследование сварных швов методами ультразвуковой и цветной дефектоскопии (при помощи красящих веществ, обладающих повышенной проникающей способностью), а также магнитный контроль для выявления трещин, пор и других дефектов. Для оценки коррозионного износа и соответствия состояния металла проектным требованиям проведена толщинометрия листов обшивки. Полученная в ходе обследования информация будет использована в при эксплуатации Богучанской ГЭС, в случае необходимости полученные данные позволят скорректировать сроки и объемы ремонтных работ.

Капитальный ремонт ГА №5 рассчитан на 120 суток. До начала основных работ на ГА №5 были проведены измерения вибрации лобовых частей обмотки статора, инструментальное обследование аварийно-ремонтных затворов и пазовых конструкций, гидравлические испытания масло-насосной установки. В ходе капитального ремонта специалисты при помощи двух мостовых кранов машинного зала приподнимали для обследования самую тяжелую часть агрегата - ротор весом 960 тонн. Проведено обследование всех элементов конструкции гидроагрегата и ремонт в соответствии с техническим заданием и дефектной ведомостью.