На Красноярск вновь опустился едкий смог

Все минувшие выходные и на начавшейся неделе в краевом центре наблюдается едкий смог и неприятный химический запах. Об этом сообщали жители Красноярска на страницах в социальных сетях. Кто-то рассказывал об ухудшении общего самочувствия, другие жаловались на першение в горле и удушье.

Системы мониторинга показали существенное превышение загрязнения атмосферы. Так, по данным nebo.live вечером воскресенья во всех районах краевой столицы наблюдалась неблагоприятная экологическая обстановка.

Утром понедельника ситуация изменилась в лучшую сторону, но не существенно. Превышение мелкодисперсной пыли по прежнему зафиксировано на правом берегу, а также на Удачном и в Солонцах.

Отметим, что режим неблагоприятных метеорологических условий пока не объявлен. Сегодня в краевом центре ожидается ветер скоростью 5-8 метров секунду, а температура воздуха в ночные часы опустится до - 17 градусов.