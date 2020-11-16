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На Красноярск вновь опустился едкий смог

Главная Общество
Красноярск
10:55 16 Ноября 2020
в красноярске, экология, экологи, воздух, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Все минувшие выходные и на начавшейся неделе в краевом центре наблюдается едкий смог и неприятный химический запах. Об этом сообщали жители Красноярска на страницах в социальных сетях. Кто-то рассказывал об ухудшении общего самочувствия, другие жаловались на першение в горле и удушье.

Системы мониторинга показали существенное превышение загрязнения атмосферы. Так, по данным nebo.live вечером воскресенья во всех районах краевой столицы наблюдалась неблагоприятная экологическая обстановка.

На Красноярск вновь опустился едкий смог

Утром понедельника ситуация изменилась в лучшую сторону, но не существенно. Превышение мелкодисперсной пыли по прежнему зафиксировано на правом берегу, а также на Удачном и в Солонцах.

Отметим, что режим неблагоприятных метеорологических условий пока не объявлен. Сегодня в краевом центре ожидается ветер скоростью 5-8 метров секунду, а температура воздуха в ночные часы опустится до - 17 градусов.

 

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