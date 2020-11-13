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Инвестпрограмма «Норникеля» рассчитана на 10 лет и включает развитие Норильска

Главная Общество
Красноярск
09:55 13 Ноября 2020
инвестиции, металлургия, предприятие, развитие, город
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«Прежде всего я считаю, что судьбы города и комбината настолько переплелись, что невозможно говорить о развитии Норильска без учета планов компании», - заявил глава компании Владимир Потанин в интервью телекомпании «Северный город».

Напомним, «Норникель» приступил к реализации десятилетней инвестиционной программы – в развитие предприятия, его модернизацию будет вложено более двух триллионов рублей.

Из этих инвестиций 250 миллиардов рублей направляются на решение проблемы загрязнения атмосферы. «Серная программа», которую реализует компания в Норильске, обеспечит снижение выбросов диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводе почти до нуля. Еще около 100 миллиардов рублей направляется на обеспечение промышленной безопасности, под которой подразумевается весь комплекс мероприятий – от промышленной безопасности и условий труда работников до повышенного внимания к экологическим вопросам.

«Необходимо продолжить совместную программу переселения на материк. Отмечу, что «Норникель» уже выделил на следующий год 830 миллионов рублей, не дожидаясь заключения соглашения. Предметом соглашения необходимо сделать программу реновации жилья. По нашим предварительным оценкам, для ее реализации понадобится более 80 миллиардов рублей. Компания готова взять на себя половину этой суммы, что мы совсем недавно подтвердили на заседании Арктического совета под председательством вице-премьера Трутнева. И в этом случае, не дожидаясь заключения соглашения, «Норникель» уже выделил Норильску необходимые средства для проведения проектных и других работ в 2021 году», - сообщил журналистам Потанин.

Отдельно топ-менеджер остановился на развитии системы здравоохранения. За последние шесть лет «Норникель» направил около 64 миллионов рублей медицинским учреждениям города, в том числе на приобретение различного оборудования. Здесь не учтена та помощь, которую компания оказала городу для борьбы с коронавирусом. Общие затраты компании на борьбу с пандемией и ее последствиями в этом году составят более 20 млрд рублей. Первый пакет мер (на 10 млрд) «Норникель» принял еще в марте. Благодаря ему, пандемия не оказала заметного влияния на работу компании.

Большинство офисных сотрудников перешли на удаленный режим работы, были усилены профилактические меры на производстве, оказана всесторонняя помощь регионам и местным сообществам. Кроме того, компания закупила более 160 000 тестов на коронавирусную инфекцию и более 100 000 экспресс-тестов на антитела, поставила в регионы две стационарные (в Норильске и Мончегорске) и семь мобильных лабораторий, почти 400 тепловизоров, большой объем средств индивидуальной защиты - в том числе более 10 млн масок.

Кроме того, в прошлом году была развернута программа по улучшению качества медицинского обслуживания. Речь идет не только и не столько о дооснащении фельдшерских пунктов на производстве, но и о создании новых центров медицинского обслуживания, один из которых уже в первом полугодии следующего года будет развернут. А в течение двух-трех лет таких центров в городе будет четыре.

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