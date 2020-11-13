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Завершение работ по переносу стелы «Красноярск» перенесено на 12:00

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Красноярск
09:43 13 Ноября 2020
красноярск, дороги, движение, администрация, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Демонтажные работы по переносу стелы «Красноярск» продлены из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в городской администрации.

Из-за сильного ветра, снегопада и гололедицы осложнилась работа техники. Специальные бригады не успели завершить все запланированные демонтажные и погрузочные работы.

В этой связи перекрытие на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» и на участке улицы Калинина в районе кольца продлено до 12:00.

Завершение работ по переносу стелы «Красноярск» перенесено на 12:00

Объехать перекрытые участки по-прежнему можно через проспект Котельникова или Северное шоссе.

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