На ул. Республики в Красноярске меняют схему движения

В администрации города предупредили о предстоящем ограничении движения на ул. Республики. С 25 ноября будет закрыт левый поворот на ул. Декабристов. В районе дома по ул. Республики, 66 установят запрещающие знаки и знак «Работает эвакуатор». Решение принято в целях безопасности, так как этот участок дороги считается аварийно-опасным.

Ранее в мэрии пообещали, что на ул. Республики в районе автобусной остановки «Мебельный магазин» до 30 ноября оборудуют пешеходный переход. Об этом главу Центрального района Вадима Войцеховского жители попросили через «Инстаграм».



