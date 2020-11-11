Хоккейный «Енисей» одержал крупную победу над новосибирцами

Хоккеисты красноярского «Енисея» в матче 2 тура Суперлиги чемпионата России победили новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 19:4.

В составе победителей 5 забитыми мячами отличился Алмаз Миргазов, по хет-трику на свой счет записали Максим Ишкельдин, Адам Гилльям, Марта Шарипов. Также 2 мяча на счету вернувшегося в строй после карантина Сергея Ломанова и по разу отличились Егор Дашков, Артем Ахметзянов и 19-летний Игорь Середкин.

После этой победы красноярцы возглавили турнирную таблицу. Следующую игру «Енисей» проведет 14 ноября против архангельского «Водника» в Красноярске.

Напомним, в соответствии с указом главы региона, все мероприятия временно проходят без присутствия зрителей.

Фото: ХК "Енисей"