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Хоккейный «Енисей» одержал крупную победу над новосибирцами

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Красноярск
14:30 11 Ноября 2020
красноярск, спорт, хоккей с мячом, енисей, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккеисты красноярского «Енисея» в матче 2 тура Суперлиги чемпионата России победили новосибирский «Сибсельмаш» со счетом 19:4.

В составе победителей 5 забитыми мячами отличился Алмаз Миргазов, по хет-трику на свой счет записали Максим Ишкельдин, Адам Гилльям, Марта Шарипов. Также 2 мяча на счету вернувшегося в строй после карантина Сергея Ломанова и по разу отличились Егор Дашков, Артем Ахметзянов и 19-летний Игорь Середкин.

После этой победы красноярцы возглавили турнирную таблицу. Следующую игру «Енисей» проведет 14 ноября против архангельского «Водника» в Красноярске.

Напомним, в соответствии с указом главы региона, все мероприятия временно проходят без присутствия зрителей.  

Фото: ХК "Енисей"

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