Определено новое место для стелы «Красноярск»

Администрация определилась с новым местом для установки стелы «Красноярск». Конструкцию, которая сейчас находится на въезде в город со стороны Емельяново, демонтируют в связи с началом ремонта трассы Р-255 «Сибирь». Там, где сейчас находится стела, расширят дорогу и для нее места уже не будет. Позже рабочие смонтируют надпись «Красноярск» на въезде в город на пр. Котельникова, сообщили в городской администрации.

Напомним, что работы по демонтажу стелы запланированы в ночь с 12 по 13 ноября. Трасса будет перекрыта полностью до 6:00. Водителям советуют заезжать в город через проспект Котельникова или Северное шоссе.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf