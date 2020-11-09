К Манской петле построят лестницу

Краевые власти решили благоустроить Манскую петлю под Дивногорском. Это живописное место, где Мана делает изгиб между скал. Видовка расположена на высоте и пока доступна только для опытных туристов, так как подъем очень крутой. Когда построят лестницу, добираться будет удобно всем. Еще для комфорта туристов планируют установить информационные таблички, беседку и лавочки. Работы по благоустройству начнут до конца года, рассказала в эфире радио «Красноярск-Главный» руководитель Агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.



Напомним, что сейчас в Красноярске завершают благоустройство восточного входа на Столбы. Обещают, что его откроют уже на этой неделе. После завершения работ конечную остановку автобуса №37 перенесут ближе ко входу в нацпарк.

Фото: сайт gorodprima.ru