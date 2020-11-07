В краевом центре ищут девушку-подростка

В Красноярске ищут 17-летнюю Диану Артемьеву. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Сообщается, что девушка ушла накануне из дома по адресу Мичурина, 2 «а», а сама проживает на улице Малаховская, 4. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Известны приметы пропавшей: рост 170 – 175 сантиметров, карие глаза и светлые волосы до плеч. Из особых примет: есть татуировки – на правой голени, на безымянном пальце (зеленое сердце), на груди справа (три сердца).

В день пропажи была одета в черную куртку со светло-зеленым капюшоном, бирюзовую кофту, синие джинсы и белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кому известно о местонахождении девушки сообщить в дежурную часть 4 отдела полиции краевого центра – 8(391)262-11-77 или на круглосуточный номер волонтерской организации – 8-950-996-60-66.

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk