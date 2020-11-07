7 ноября
Красноярск
погода +4 °C
77.19
 
€ 91.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В краевом центре ищут девушку-подростка

Главная Общество
Красноярск
16:00 7 Ноября 2020
ребенок, поиск, поиски, пропавшие, в красноярске, красноярск, полиция, волонтеры
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске ищут 17-летнюю Диану Артемьеву. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Сообщается, что девушка ушла накануне из дома по адресу Мичурина, 2 «а», а сама проживает на улице Малаховская, 4. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Известны приметы пропавшей: рост 170 – 175 сантиметров, карие глаза и светлые волосы до плеч. Из особых примет: есть татуировки – на правой голени, на безымянном пальце (зеленое сердце), на груди справа (три сердца).

В день пропажи была одета в черную куртку со светло-зеленым капюшоном, бирюзовую кофту, синие джинсы и белые кроссовки.

Волонтеры просят всех, кому известно о местонахождении девушки сообщить в дежурную часть 4 отдела полиции краевого центра – 8(391)262-11-77 или на круглосуточный номер волонтерской организации – 8-950-996-60-66.

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключили под стражу

Подозреваемых в убийстве 16-летней девушки заключили под стражу

7 Ноября 2020 г.
Об этом сообщили в Следственном комитете
Новости Красноярска: Водителей возмутил запрет левых поворотов на улице Тельмана

Водителей возмутил запрет левых поворотов на улице Тельмана

6 Ноября 2020 г.
Негативные отзывы красноярцы пишут мэру в «Инстаграм»
Новости Красноярска: В Красноярске завершается строительство пяти детских садов

В Красноярске завершается строительство пяти детских садов

6 Ноября 2020 г.
Объекты готовы на 80-90 процентов
Новости Красноярска: Красноярцы полюбили российские сериалы

Красноярцы полюбили российские сериалы

6 Ноября 2020 г.
Таковы данные сервиса МегаФон ТВ
Новости Красноярска: В краевом центре проверили ТРЦ

В краевом центре проверили ТРЦ

6 Ноября 2020 г.
Полицейские и городовые устроили рейды по проверке исполнения губернаторского указа
Новости Красноярска: В Норильске задержан организатор наркооранжереи

В Норильске задержан организатор наркооранжереи

6 Ноября 2020 г.
Мужчина в домашних условиях выращивал коноплю
Новости компаний
06/11
«КрасКом» получил акт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов
06/11
Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%
06/11
Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок
05/11
В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании
05/11
Зелёный день от Cбера: 20%-й дисконт на квартиры, уникальная цена на СберПрайм, сотни товаров и услуг со скидкой до 70%
05/11
«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На правобережье поезд сбил молодого человека

На правобережье поезд сбил молодого человека

7 Ноября 2020 г.
Парень погиб на месте
Новости Красноярска: В Совете Федерации утвердили постановление по итогам поездки сенаторов в Норильск

В Совете Федерации утвердили постановление по итогам поездки сенаторов в Норильск

4 Ноября 2020 г.
В «Норникеле» документ считают «сбалансированным и конструктивным»
Новости Красноярска: Красноярские школы переходят на дистанционное обучение

Красноярские школы переходят на дистанционное обучение

6 Ноября 2020 г.
Это касается учеников с 5 по 11 классы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru