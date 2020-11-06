Совет Федерации будет контролировать в «жестком режиме» исполнение Постановления о социально-экономическом развитии Норильска

Совет Федерации принял постановление о социально-экономическом развитии Норильска – это итог выездной работы сенаторов в Красноярском крае после аварии на ТЭЦ-3.

Документ определяет в срок до 1 января 2021 года утвердить комплексный план социально-экономического развития северного города с учетом реновации жилого фонда, модернизации коммунальной инфраструктуры и ремонта квартир под переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

До 1 января 2021 года Правительству России рекомендовано проработать вопрос об увеличении финансирования госпрограмм «Охрана окружающей среды» и «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на сумму доходов от платежей, которые заплатит «Норникель» в качестве возмещения вреда водным объектам после разлива топлива. Важно, что эти деньги должны быть направлены на ликвидацию последствий аварии.

При этом участие «Норникеля» в развитии социальной и коммунальной инфраструктуры города, модернизации производства и снижении вредных выбросов должно быть существенно увеличено.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы будут пристально контролировать исполнение всех пунктов постановления.

«Мы будем буквально в жёстком режиме контролировать, как выполняется постановление, взаимодействовать со всеми участниками этого процесса. Очень рассчитываем, что как минимум через три года ситуация в Норильске кардинально поменяется», – заявила Матвиенко.



