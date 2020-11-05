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В краевом центре задержаны подозреваемые в убийстве несовершеннолетней девушки

Главная Общество
Красноярск
16:35 5 Ноября 2020
красноярск, следствие, следователи, убийство, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Вчера в Следственный комитет поступило сообщение, что на берегу Енисея около Коркинского моста был обнаружен труп 16-летней девушки с признаками насильственной смерти.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий очень быстро удалось установить и задержать лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Ими оказались 4 жителей краевого центра и Березовского района в возрасте от 19 до 23 лет.

Следователи уже установили, что вечером 23 октября текущего года  подозреваемые на машине привезли потерпевшую на берег, где на почве личной неприязни ее задушили. Затем они сбросили тело девушки в заводь, прикрыв бытовым мусором и ветками деревьев.

В настоящее время устанавливается роль каждого участника в содеянном преступлении. Им будет предъявлено обвинение и решен вопрос о мере пресечения.

 

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