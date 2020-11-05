В Красноярском крае зафиксирована миграционная убыль

В Красноярскстате рассказали о миграционной динамике в Красноярском крае с января по август 2020 года. Так, по данным статистиков в регион приехали из других регионов России 19 595 человек, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Уехали в другие субъекты страны 22 496 граждан, в аналогичном периоде прошлого года уехало больше жителей на 14,5% от текущего показателя.

Из ближнего зарубежья в регион приехало 10 359 мигрантов (на 2,8% меньше, чем в прошлом году). 8 671 житель края покинул пределы страны (на 7,6 процента меньше прошлогоднего показателя).

Больше всего приезжали из Таджикистана, Азербайджана и Украины. Также зафиксировано отрицательное сальдо в миграционном обмене между Красноярским краем и Китайской народной республике.

Внутри края место жительства поменяли 39 717 человек.