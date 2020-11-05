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«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
12:36 5 Ноября 2020
награды и премии, оператор, диктант, подарки
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Компания «Ростелеком» отметила полезными призами отличников Тотального диктанта в Красноярске. В этом году в международной акции грамотности, которая прошла 17 октября, в краевом центре приняли участие 1 200 человек.

Знания сибиряками «великого и могучего» проверяли на фрагменте текста «В Москву», написанного писателем Андреем Геласимовым специально для Тотального диктанта. В итоге на пятерку его написали 36 красноярцев.

Все отличники получили от «Ростелекома» подарочные промокоды на доступ к образовательной платформе «Лицей». Сервисом можно будет пользоваться бесплатно в течение 6 месяцев. Кроме базовых обучающих программ, он также содержит эксклюзивные материалы, разработанные преподавателями лучших российских вузов и школ.

«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске

«Уверен, что отличники Тотального диктанта и их дети по достоинству оценят все преимущества сервиса “Лицей”, который позволяет подтянуть свои знания не только по русскому языку, но и по другим предметам школьной программы. В том числе подготовить учеников к ОГЭ и ЕГЭ. Платформа позволяет сделать обучение по-настоящему интересным для всей семьи», — отметил Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

По правилам акции «Тотальный диктант» отличником может считаться только тот, кто написал текст без ошибок или допустил одну пунктуационную неточность. В этом году самыми частыми ошибками у красноярцев стали отсутствие дефиса в словосочетании «юбки-кринолины» и раздельное написание частицы не с глаголами: «недоставало» в значении «недостаточно».

 «Участие в Тотальном диктанте для красноярцев уже стало доброй традицией. Мы присоединяемся к акции десятый год подряд. Однако пандемия и закрытие школ внесли соответствующие корректировки в организацию мероприятия в этом году. Участие в “живом” диктанте приняли самые преданные ценители русского языка. Они написали прекрасные безошибочные работы, а теперь получат заслуженные награды», — рассказала городской координатор Тотального диктанта Светлана Тюрина.

«Ростелеком» наградил отличников Тотального диктанта – 2020 в Красноярске

Возрастная категория 7+

Фото: компания «Ростелеком»
По материалам компании «Ростелеком»

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