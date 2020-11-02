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СФУ в честь своего 14-летия дарит подарки

Главная Общество
Красноярск
13:40 2 Ноября 2020
подарки, праздник, красноярск, университет, сфу, день
Автор: Sibnovosti.ru
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4 ноября Сибирский федеральный университет празднует свое 14-летие. Университет был создан в 2006 году. В честь этой знаменательной даты в вузе приняли решение дарить подарки не только студентам учебного заведения, но и всем жителям Красноярского края.

В пресс-службе университета рассказали, что любой желающий может поздравить учебное заведение, для этого достаточно разместить публикацию в социальных сетях с хештегом #сфу14.

В СФУ разработали три направления празднования: спортивный, умный и сладкий дни рождения.

В рамках спортивного празднования будет разыграно 200 посещений университетского бассейна, причем победитель сможет выбрать в какой ему удобно будет прийти на занятия – на переулок Вузовский, 5 «А» или же на Киренского, 15.

В розыгрыше сможет поучаствовать любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо разместить в соцсетях (Instagram или «Вконтакте») свою фотографию, сделанную на фоне одного из узнаваемых мест кампуса СФУ, с хэштегами  #сфу14 и #хочубассейннаправом или #хочубассейнналевом. За 1 размещенную фотографию участник может выбрать 10 посещений. Победитель будет выбран 11 ноября в 16:00 в прямом эфире в инстаграм-аккаунте СФУ.

Кроме того, в программе «Умный день рождения» любой житель краевого центра сможет выиграть обучающий курс от университета, который оплатит сам вуз. Предусмотрен розыгрыш 5 курсов:

  • «Ландшафтный дизайн» (92 часа);
  • «Обучение в Автошколе СФУ на категорию «В» (теоретическая часть, 134 часа);
  • «Французская классика от института гастрономии» (24 часа);
  • На выбор курсы английского, итальянского или немецкого языка (100 часов);
  • «Управление стрессом» (36 часов).

Интеллектуальный подарок сможет выиграть любой желающий, но для это нужно будет пройти квест, задания которого будут опубликованы 4 ноября в telegram-канале университета SibFUofficial. Победитель будет выбран случайным образом 11 ноября, в 16:00 в прямом эфире Instagram университета.

Также для студентов, аспирантов и преподавателей СФУ 4 ноября будет скидка на все десерты в ресторанах и кондиториях компании Bellini group, который является партнером Института гастрономии. Для этого необходимо будет предъявить студенческий билет или удостоверение сотрудника. Дисконт также будет работать на доставку из «РомБабы» по промокоду «ДЕСЕРТация».

Фото: пресс-служба СФУ

 

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