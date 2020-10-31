Полицейские задержали очередного «телефонного террориста»

Стражи порядка установили личность подозреваемого в очередном ложном сообщении о минировании. Им оказался 16-летний подросток из Нижнеингашского района.

Ранее молодой человек позвонил на телефон ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба) и сообщил о бомбе в административном здании поселка Нижняя пойма.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и осмотра помещений никаких опасных предметов обнаружено не было. Полицейские оперативно установили личность звонившего. После задержания юноша объяснил свой поступок желанием привлечь внимание девушки.

На подростка было заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».