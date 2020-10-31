31 октября
Красноярск
погода -3 °C
79.33
 
€ 92.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В краевом центре ожидаются обильные осадки

Главная Общество
Красноярск
10:15 31 Октября 2020
красноярск, погода, снег, снегопад, дождь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Погода в Красноярске в начавшиеся выходные будет прохладной и с обильными осадками. По данным Гидрометцентра, сегодня, в последний день октября в Красноярске температура воздуха составит в дневные часы 0 градусов. В течение дня будет идти снег с дождем. В ночь на воскресенье несущественно похолодает – 3-5 градусов ниже нуля.

Первый ноябрьский день также будет богат на осадки, преимущественно в утренние часы. Целый день будет пасмурно, но немного теплее, чем в субботу – столбик термометра поднимется до +3 градусов.

В настоящее время в Красноярске -2 градуса и идет мокрый снег.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Железногорск закрыт для иногородних граждан

Железногорск закрыт для иногородних граждан

30 Октября 2020 г.
Ограничение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
Новости Красноярска: Крупнейшая управляющая компания Красноярска «ЖСК» задолжала Красноярскэнергосбыту более 165 млн рублей

Крупнейшая управляющая компания Красноярска «ЖСК» задолжала Красноярскэнергосбыту более 165 млн рублей

30 Октября 2020 г.
Энергетики обратились в прокуратуру и к главе города
Новости Красноярска: Заблудившийся на «Столбах» мужчина вернулся домой спустя сутки

Заблудившийся на «Столбах» мужчина вернулся домой спустя сутки

30 Октября 2020 г.
В три часа ночи он позвонил родным и сказал, что заблудился
Новости Красноярска: Жительница Минусинска фиктивно регистрировала иностранцев

Жительница Минусинска фиктивно регистрировала иностранцев

30 Октября 2020 г.
За каждого она получала около 2 000 рублей
Новости Красноярска: Сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию

Сотрудники ФСБ обнаружили нарколабораторию

30 Октября 2020 г.
Трое жителей краевого центра приобрели под нее частный дом в Емельяновском районе
Новости Красноярска: В Красноярском крае социальные выплаты будут автоматически продлены

В Красноярском крае социальные выплаты будут автоматически продлены

30 Октября 2020 г.
Это стало возможным из-за изменений в законодательстве
Новости компаний
30/10
«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность сети для жителей Шарыпово Красноярского края
29/10
В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» пропустит полуфинальный этап Кубка России

Волейбольный «Енисей» пропустит полуфинальный этап Кубка России

31 Октября 2020 г.
В команде обнаружен коронавирус
Новости Красноярска: Красноярка смогла повернуть всех членов жюри на шоу «Голос»

Красноярка смогла повернуть всех членов жюри на шоу «Голос»

31 Октября 2020 г.
Надежда Самкова исполнила композицию Эннио Морриконе
Новости Красноярска: Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству за 50 тысяч долларов

Бизнесмену Быкову предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству за 50 тысяч долларов

29 Октября 2020 г.
Следствие считает, что он нанял киллера в 2004 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru