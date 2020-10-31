В краевом центре ожидаются обильные осадки

Погода в Красноярске в начавшиеся выходные будет прохладной и с обильными осадками. По данным Гидрометцентра, сегодня, в последний день октября в Красноярске температура воздуха составит в дневные часы 0 градусов. В течение дня будет идти снег с дождем. В ночь на воскресенье несущественно похолодает – 3-5 градусов ниже нуля.

Первый ноябрьский день также будет богат на осадки, преимущественно в утренние часы. Целый день будет пасмурно, но немного теплее, чем в субботу – столбик термометра поднимется до +3 градусов.

В настоящее время в Красноярске -2 градуса и идет мокрый снег.