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Заблудившийся на «Столбах» мужчина вернулся домой спустя сутки

Главная Общество
Красноярск
16:30 30 Октября 2020
в красноярском крае, в красноярске, заповедник, пропавшие, возвращение, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Заблудившийся на «Столбах» 53-летний мужчина вернулся домой. Утром 28 октября красноярец отправился на прогулку в нацпарк из дома на пр. Комсомольском, но к вечеру из похода не вернулся. Родные уже тогда забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию. В три часа ночи пропавший позвонил семье и сообщил, что не может выйти из леса. Его поиски продолжались, но результата не было.

Накануне вечером в соцсетях общественной организации «Поиск пропавших детей» сообщили, что мужчина нашелся – он смог самостоятельно выбраться из леса и вернулся домой. В общей сложности он бродил по «Столбам» более полутора суток.

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