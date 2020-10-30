Заблудившийся на «Столбах» мужчина вернулся домой спустя сутки

Заблудившийся на «Столбах» 53-летний мужчина вернулся домой. Утром 28 октября красноярец отправился на прогулку в нацпарк из дома на пр. Комсомольском, но к вечеру из похода не вернулся. Родные уже тогда забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам и в полицию. В три часа ночи пропавший позвонил семье и сообщил, что не может выйти из леса. Его поиски продолжались, но результата не было.

Накануне вечером в соцсетях общественной организации «Поиск пропавших детей» сообщили, что мужчина нашелся – он смог самостоятельно выбраться из леса и вернулся домой. В общей сложности он бродил по «Столбам» более полутора суток.