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В нацпарке «Красноярские Столбы» пропал житель краевого центра

Главная Общество
Красноярск
13:30 29 Октября 2020
красноярск, поиски, пропавшие
Автор: Sibnovosti.ru
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В краевом центре разыскивают 53-летнего Виталия Ожигова,  который пропал на территории заповедника «Столбы». Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск»

В нацпарке «Красноярские Столбы» пропал житель краевого центра

Вчера, 28 октября, он ушел из дома на прогулку, но домой не вернулся. В 02:42 ночи он позвонил родным и сообщил, что заблудился и находится в районе 4 столба. К настоящему времени продолжаются поиски.

Всех, кому известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в дежурную часть полиции по номеру 8(391)266-74-23 или на круглосуточный телефон волонтерской организации - 8-950-996-60-66.

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