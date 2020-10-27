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Роспотребнадзор обязал россиян повсеместно носить маски

Главная Общество
Красноярск
18:00 27 Октября 2020
в красноярском крае, красноярск, роспотребнадзор, медицина, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Роспотребнадзор опубликовал постановление за подписью главного государственного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает россиянам носить защитные маски повсеместно. Средства защиты необходимо использовать во всех людных местах, подъездах и лифтах.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», – сказано в документе.

Контролировать исполнение этого постановления будут главы субъектов. Накануне губернатор Александр Усс заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. К этой работе привлекут полицию и Роспотребнадзор.



 

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