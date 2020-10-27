Роспотребнадзор обязал россиян повсеместно носить маски

Роспотребнадзор опубликовал постановление за подписью главного государственного санитарного врача Анны Поповой, которое предписывает россиянам носить защитные маски повсеместно. Средства защиты необходимо использовать во всех людных местах, подъездах и лифтах.

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах», – сказано в документе.

Контролировать исполнение этого постановления будут главы субъектов. Накануне губернатор Александр Усс заявил, что в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. К этой работе привлекут полицию и Роспотребнадзор.







