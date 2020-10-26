На «Столбах» закрывают туристический центр и отменяют экскурсии

Из-за пандемии коронавируса на «Столбах» закрывают туристический центр «Перевал» и отменяют экскурсии. Как долго продлятся ограничения, в дирекции не уточняют. Национальный парк по-прежнему открыт для самостоятельных прогулок. Однако туристам напоминают, что на заповедной территории еще не успели устранить последствия урагана – часть маршрутов остается закрытой. Посетить можно Центральные Столбы по маршруту «Природа – великий скульптор», Китайскую стенку, Такмак и Ермак.

Напомним, что из-за поваленных ветром деревьев временно закрыты для прогулок Каштаковская тропа и участок от Первого до Третьего Столба.



