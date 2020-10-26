В Ленинском районе завершается строительство детского сада

В краевом центре в стадии завершения строительство детского сада на улице Волгоградская, 2 «А».

Строительство было начато в декабре прошлого года. Как сообщили в мэрии, новое образовательное учреждение будет введено в эксплуатацию в следующем месяце и рассчитано на 270 мест.

В настоящее время продолжается внутренняя отделка помещений, а также работы по благоустройству и озеленению.

«Благоустройство территории и озеленение готовы уже на 90%, высажено более 500 саженцев деревьев и кустарников: ели, березы, клены, сирень, чубушник. Также выполнено обустройство более 7000 кв.м. газона. Игровые площадки оборудованы малыми архитектурными формами, заканчивается монтаж теневых навесов», - пояснили в городской администрации.

Фото:vk.com/krasnoyarskrf