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На Торгашинском хребте задумали лестницу

Главная Общество
Красноярск
10:30 26 Октября 2020
в красноярском крае, красноярск, природа, гора
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти прорабатывают варианты благоустройства Торгашинского хребта. На сайте госзакупок опубликован аукцион на проектировку лестницы. От подрядчика требуется обосновать несколько возможных вариантов строительства: со стороны детского лагеря «Гренада», либо со стороны Базаихи. Кроме того, важно просчитать стоимость создания КПП, декоративной отделки и ограждений. Начальная цена контракта на проектировку объекта 2,5 млн рублей

Ранее краевые власти анонсировали планы по строительству пешеходного моста между Торгашинским хребтом и Столбами. У лагеря «Гренада» в будущем обещают построить парковку. Сейчас идет процесс формирования концепции благоустройства территории около национального парка.

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