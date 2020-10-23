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Тайный художник превратил серый павильон в Татышев-парке в новый арт-объект

Главная Общество
Красноярск
16:30 23 Октября 2020
красноярск, культура, художники, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый арт-объект неожиданно появился на острове Татышев. Тайный художник минувшей ночью разрисовал серую будку спасателей на пляже в абстрактной манере. Обвинить граффитиста в вандализме не получится – его творчество украсило берег протоки в Татышев-парке. Дирекция общественного пространства через соцсети ищет уличного художника, судя по всему, чтобы отблагодарить и предложить другие пространства для творческой реализации.

«Нас такая инициатива не может не радовать! Художник явно что-то хотел сказать. И мы хотим услышать. Поэтому призываем вас не оставаться неизвестным и выйти из сумрака. В конце концов, ночью рисовать неудобно. Мы всегда рады творчеству, но просим вас сообщать заранее о пожелании как-то проявить себя на территории Татышев-парка», - отметили в дирекции Татышев-парка.

Всех, кто желает творчески реализовать себя на территории острова, администрация просит связываться через старицу в Инстаграме или направлять запрос на почту info@projectkrsk.ru.

Фото: Instagram Татышев-парка

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