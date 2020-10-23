Инспекторы ГИБДД поймали водителей автобусов на грубых нарушениях ПДД

Красноярские госавтоинспекторы провели тайный рейд среди водителей общественного транспорта. Дорожные полицейские на гражданских автомобилях с видеорегистраторами проследовали за маршрутками. За три часа рейда они зафиксировали разговоры маршрутчиков по телефону, игнорирование поворотников, остановку на пешеходном переходе, высадку пассажиров в неположенном месте, а один водитель не пропустил пешехода на «зебре».

«После этого сотрудники ГИБДД направлялись на конечную остановку, проводили с водителями профилактическую беседу о недопущении подобных случаев, демонстрировали видеозаписи нарушений и привлекали нарушителей к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Отметим, что среди нарушителей водители маршрутов №№85, 90, 71.

Фото: пресс-служба полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское»