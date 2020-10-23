В Октябрьском районе проверили павильоны

В Октябрьском районе прошла проверка торговых павильонов по ул. Вильского на соблюдение мер по профилактике коронавируса. В рейде приняли участие сотрудники администрации района, полиции и Роспотребнадзора. Из четырех проверенных павильонов только в одном были соблюдены все необходимые предписания. В остальных не было разметки для определения социальной дистанции, у продавцов не нашли запаса масок и перчаток, отсутствовали дезинфицирующие средства для посетителей. Журнал термометрии в большинстве торговых точек не ведется, температуру продавцам не измеряют.​

Сотрудник Роспортребнадзора провел профилактические беседы, выдал продавцам и владельцам павильонов рекомендации по профилактическим мерам в павильонах.​

«Было много замечаний, владельцы и продавцы не понимают важность профилактических мер, подвергая опасности не только свое здоровье, но и здоровье покупателей. К нарушителям будут применены особые меры. Проверки торговых точек продолжатся», - отметил руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска