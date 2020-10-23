Последователей Виссариона не пустят на суд о ликвидации общины

Красноярский краевой суд не пустит последователей Виссариона на судебный процесс по иску прокуратуры о ликвидации «Церкви Последнего Завета». Это связано с ограничениями, которые накануне высшая инстанция ввела из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе.

Заседание по делу назначено на 26 октября.

«По имеющейся в суде информации, на заседание в качестве слушателей возможен приезд большого количества людей из Курагинского района. Вместе с тем, учитывая приказ и.о. председателя Красноярского краевого суда В.В.Носова, который опубликован на сайте, допуск в здание суда иных лиц, не являющихся участниками процессов, запрещен», - сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Напомним, прокуратура требует лишить «Церковь Последнего Завета» статуса религиозной организации, так как ее деятельность угрожает интересам общества и государства, посягает на права и свободы граждан, влечет за собой причинение ущерба нравственности и здоровью граждан. Духовные лидеры общины Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников направлены в Москву на психиатрическую экспертизу.



