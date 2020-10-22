Глухарь вышел к туристическим тропам на Столбах

Туристы встретили взрослого глухаря у Первого Столба в нацпарке. В четверг, 22 октября, в течение нескольких часов птица разгуливала по полянам, сидела на перилах деревянной лестницы и камнях. Глухарь ведет себя мирно и терпеливо позирует для фото и видео туристов.

При этом не проявляет никакой осторожности при появлении людей.

Отметим, что глухари уже не первый раз выходят к туристическим тропам на «Столбах». Там, в августе красноярец встретил агрессивную птицу при подъеме на скалу «Ермак». Тогда глухарь с угрожающим шипением направился в сторону и прогнал его со своей территории. Несколько лет назад глухарь захаживал к кордону «Нарым», где качался на качелях.

Инспекторы «Столбов» призывают туристов быть осторожными: глухарей опасно кормить с рук и гладить.

Фото: Елена Васютина