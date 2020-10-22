В Центральном районе проверили ход ремонта дворовых проездов

В Красноярске завершается сезон благоустроительных работ. Сегодня комиссия администрации Центрального района проверила, как идёт ремонт проездов к многоквартирным жилым домам.

Специалисты оценили качество работ на ул. Карла Маркса, 14. Ремонт проезда здесь уже завершён, остался финальный этап – проверка качества асфальта. Для этого на место прибыли сотрудники лаборатории и взяли пробы из верхнего слоя покрытия. В течение трёх рабочих дней они представят заключение о том, соответствует ли асфальт технологическим требованиям.

«Пандемия и неустойчивая погода, конечно, внесли свои коррективы, но мы всё равно смогли выполнить работы в соответствии с графиком. При этом старались не спешить, в плохую погоду не работали, чтобы выдержать качество», – рассказал генеральный директор компании-подрядчика Арцрун Арутюнян.

При ремонте проездов применялся комплексный подход – например, на ул. Карла Маркса, 14 обновили также дворовую территорию. То же самое сделали на ул. Марковского и ул. Дубровинского – дворы здесь приводили в порядок одновременно с проездами. Это позволяет менять облик территории в целом, а не отдельных участков.

«Мы проверяем качество работ не только визуально, но и с привлечением технических специалистов. Это помогает убедиться в том, что новый асфальт выдержит испытание зимней погодой. Всего в этом году на территории нашего района будут обновлены десять проездов. Работы по восьми из них уже завершены, ещё два подрядчик выполнит до конца месяца. Мы внимательно следим за сроками, поскольку погожих тёплых дней осталось уже совсем немного», – подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

По материалам пресс-службы Администрации г. Красноярска

Фото: пресс-служба Администрации г. Красноярска