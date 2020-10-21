Жителя Курагино обманули на 80 тысяч рублей

Следователи полиции в Курагино возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Очередной жертвой телефонных мошенников стал 46-летний житель Курагино.

Потерпевший заявил полицейским, что ранее ему позвонил неизвестный и предложить получить компенсацию за некачественные лекарства, которые он приобрел в интернете. По словам злоумышленника для возмещения нужно было перечислить небольшой взнос. Но в итоге потерпевший отправил подозреваемому несколькими переводами около 80 тысяч рублей. Компенсация мужчине так и не поступила.

В настоящее время возбуждено уголовное дело и сотрудники полиции устанавливают личность и местонахождение преступника.

В полиции просят всех граждан быть внимательными и бдительными, не переводить деньги незнакомым людям.