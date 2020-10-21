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Ограничение движения на Дубровинского продлили до конца октября

Главная Общество
Красноярск
16:00 21 Октября 2020
теплоснабжение, дороги, ремонт, коммунальщики, коммунальное хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев предупредили о продлении перекрытий на улице Дубровинского. Водителям приходится терпеть неудобства из-за прокладки теплосетей. Коммунальщики восстановили движение на участке улицы Декабристов между пересечениями с улицей Ломоносова и Дубровинского, однако теперь работы переместились на ул. Профсоюзов, 3, строение 9.

Перекрытие можно объехать в двух направлениях, согласно установленным на дороге знакам.

Отметим, что теплоэнергетики прокладывают 320-метровый трубопровод, который обеспечит теплом здания на ул. Дубровинского. Ранее они отапливались от теплового пункта, который был демонтирован.

Фото: скриншот 2ГИС

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