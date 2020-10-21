Ограничение движения на Дубровинского продлили до конца октября

Красноярцев предупредили о продлении перекрытий на улице Дубровинского. Водителям приходится терпеть неудобства из-за прокладки теплосетей. Коммунальщики восстановили движение на участке улицы Декабристов между пересечениями с улицей Ломоносова и Дубровинского, однако теперь работы переместились на ул. Профсоюзов, 3, строение 9.

Перекрытие можно объехать в двух направлениях, согласно установленным на дороге знакам.

Отметим, что теплоэнергетики прокладывают 320-метровый трубопровод, который обеспечит теплом здания на ул. Дубровинского. Ранее они отапливались от теплового пункта, который был демонтирован.

Фото: скриншот 2ГИС